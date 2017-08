Huck já namorou Ivete e Eliana; relembre outros casais que caíram no esquecimento 12 casais de famosos que quase ninguém lembra

Publicado em 20/08/2017 às 17:47:51 , atualizado em 20/08/2017 às 20:34:56 Por: Taty Bruzzi











Tarcísio Meira e Glória Menezes, Nicette Bruno e Paulo Goulart, Eva Wilma e Carlos Zara... Existem casais que permanecem guardados en nossa memória pra sempre, enquanto que outros nao passam de uma vaga lembrança.

Destacamos 12 relacionamentos entre famosos que pouca gente ficou sabendo ou simplesmente caíram no nosso e no esquecimento deles também, seja por vausa das diferenças, traições ou apenas namoros conturbadas.

Confira!

Ana Paula Arósio e Marcos Palmeira

Em 1999, os atores formaram um belo casal. Porém, a relação durou apenas um ano e meio e terminou conta da incompatibilidade de ideias. Bem mais maduro que a atriz, Marcos sonhava em ter um filho, enquanto que Arósio queria focar apenas na carreira.

Claudia Raia e Jô Soares

Quando tinha 17 anos, a atriz e bailarina foi casada com Jô Soares por dois anos (1984 - 1986). Certa vez, durante entrevista, Cláudia Raia afirmou que foi o humorista quem terminou o casamento porque se sentia inseguro com a diferença de idade entre o casal, que era de 30 anos.

Claudia Raia e Alexandre Frota

O romance entre Claúdia Raia e Alexandre Frota começou na época de "Sassaricando" (1986), quando ela fazia a Tancinha e ele era o Apolo na trama. O amor da ficção foi parar na vida real e os dois chegaram a se casar. O relacionamento durou três anos. Em 2013, o ator postou em sua rede social que terminou o relacionamento por ciúmes de Jô Soares, ex-marido da atriz, já que a dupla estaria retomando compromissos profissionais e ele não suportava a ideia de vê-los juntos novamente.

Eliana e Luciano Huck

Eliana dedinhos e Luciano Huck juntos? Sim! Em 1997, por dois anos a dupla formou um dos casais mais queridos da TV. No entanto, quando se pensava que o namoro ia terminar em casamento, uma suposta traição do apresentador fez com que a jovem terminasse o namoro. Anos depois, Eliana desmentiu a "pulada de cerca" do apresentador, mas não chegou a revelar o motivo da separação.

Ivete Sangalo e Luciano Huck

Pois é, o romance de Huck com Eliana teria terminado porque o apresentador a traiu com Ivete Sangalo. De acordo com notícias da época, a apresentadora teria tido acesso à mensagens trocadas entre os dois e dado um basta na relação. A verdade é que pouco tempo depois, o novo casal assumiu publicamente a relação em 1999 e durou algunsmeses, chegando ao fim na virada dos anos 2000.

Fernanda Torres e Pedro Bial: pouca gente se lembra, mas Fernanda Torres e Pedro Bial foram oficialmente casados. Infelizmente, a relação durou apenas três anos (1982 - 1985). No entanto, até hoje a atriz e o jornalista são muito amigos.

Letícia Sabatella e André Gonçalves

O romance começou em Dubai, durante as gravações dos primeiros capítulos de “Caminho das índias” (2009). No entanto, o casal demorou a assumir publicamente que estavam juntos. O namoro durou dois anos, chegando ao fim por causa da agenda profissional dos atores.

Paolla Oliveira e Maurício Mattar

Paolla Oliveira e Maurício Mattar se conheceram nos bastidores de "O Profeta" (2006) e engataram um namoro que durou cerca de um ano e meio, mas a vida atribulada dos dois acabou acarretando no final do romance. Tanto Mattar quanto Paolla afirmaram que a amizade continuou após o término da relação.

Preta Gil e Caio Blat

Em 2000, o ator e a cantora chegaram a ter um "affair". Dizem que Preta Gil sonhava em oficializar a relação, mas o casamento não passou de uma brincadeira durante uma festa junina. Já o namoro durou muito pouco tempo.

Sandy e Paulinho Vilhena

O lindo casal se formou em dezembro de 1999, durante a gravação do seriado "Sandy & Junior" e durou cerca de oito meses. O término foi discreto como a dupla de adolescentes na época e ambos mantiveram a amizade. Em entrevista, Paulinho Vilhena chegou a confessar que Sandy foi seu "primeiro amor".

Taís Araújo e Netinho de Paula

Na década de 90, Taís Araújo e Netinho de Paula formaram um dos casais mais conhecidos da época. O romance começou quando ela estreava na TV no papel de Xica da Silva. Apesar de a família da atriz ser contra, o namoro durou quatro anos. Já o término se deu por causa de compromissos profissionais e da traição do cantor, que teria engravidado outra mulher.

Vera Fischer e Murilo Rosa

Em 2002, Vera Fischer e Murilo Rosa protagonizaram um romance que durou oito meses. A relação terminou de forma pacífica, logo após os dois surgirem juntos na festa de aniversário do ator. Sem nenhuma explicação, Murilo Rosa apenas afirmou que os dois nunca chegaram brigar.

