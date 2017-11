"Domingo Show" revela quem é Florentina, filha de Tiririca que inspirou sua música mais famosa

No "Domingo Show" deste fim de semana, Geraldo Luís vai revelar quem é a filha do humorista Tiririca que se chama Florentina e inspirou a música mais famosa do artista.

A jovem, de 20 anos, quer seguir os passos do pai e já se lançou como comediante. Desde março, ela viaja pelos circos do Brasil na companhia de seu namorado, que também é humorista e palhaço.

"Fizeram uma promessa. Se a música 'Florentina' bombasse, a filha que tava na barriga de minha mãe ia se chamar Florentina", contou ela, se apresentando: "A Florentina existe e sou eu".

O programa vai contar sua história e acompanhar uma das apresentações de Florentina no picadeiro. Quinta filha de uma família de seis irmãos, a jovem repete a sina dos pais Tiririca e Rogéria Márcia, que fazia escada para o marido nos shows e faleceu há três anos.

"Devido a meu pai, minha mãe e meu irmão serem artistas, nada mais do que eu ser também", disse Florentina.

Aproveitando a reportagem, a namorado da jovem ainda faz um pedido de casamento surpresa para Florentina durante um show deles no circo.

O "Domingo Show" também conta a história de uma jovem de 17 anos que ajuda o pai no ferro-velho e sonha ser uma modelo de sucesso.

Para ajudá-la a conquistar as passarelas, o apresentador promoveu um encontro dela com a Miss Brasil 2016, Raissa Santana. E fará uma verdadeira transformação no visual da garota, que será revelado ao vivo no palco com direito a desfile e muitas surpresas para pai e filha.

A atração vai ao ar a partir das 11h, na Record TV.