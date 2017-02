Afiliada da Globo demite âncora com 20 anos de casa e faz reformulação

A TV Anhanguera, afiliada da Globo no estado do Tocantins, está passando por um período de reformulação nesta semana, com uma intensa dança das cadeiras.

Na última quinta-feira (2), a apresentadora Jocyelma Santana, que estava na emissora desde 1996 e fazia o "Jornal Anhanguera - 1ª Edição", foi dispensada e não faz parte mais do quadro de funcionários.



Quem também foi demitida e tinha mais de 20 anos de casa foi a editora do telejornal "Bom Dia Tocantins", Graciela Gomes.

Não pude me despedir. Mas agradeço a cada um que me acompanhou nos últimos 20 anos. A gente se vê por aí. Beijos. pic.twitter.com/clVpzuxvbb — Jocyelma Santana (@JocyelmaSantana) 2 de fevereiro de 2017

A âncora que foi dispensada escreveu no Twitter que não pode se despedir dos seus telespectadores. "Não pude me despedir. Mas agradeço a cada um que me acompanhou nos últimos 20 anos. A gente se vê por aí. Beijos", afirmou ela, recebendo o apoio de boa parte de seus seguidores, que lamentaram o fato.

Com as mudanças, uma "danças das cadeiras" nas apresentações dos jornais locais aconteceu - algo que ainda terá desdobramentos neste mês de fevereiro.



A jornalista Paula Lima, que era editora-chefe do "Jornal Anhanguera - 2ª Edição", passou a apresentar o "Bom Dia Tocantins" a partir desta quinta-feira (2).



Já o âncora Sydney Neto, que estava há anos no "Bom Dia Tocantins", deixou o noticiário matinal e virou editor-chefe e apresentador do "Jornal Anhanguera - 2ª Edição", onde começará em breve.



A TV Anhanguera/Globo é líder inconteste de audiência no estado do Tocantins. As mudanças são para renovar o estilo de apresentação e linguagem dos telejornais, se adequando ao padrão mais informal que a Globo vem adotando nos últimos anos.